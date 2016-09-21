Наместников тренируется в звене с Кузнецовым и Кучеровым в сборной России

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Владислав Наместников занимается в одном звене с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым на тренировке сборной России по хоккею.

Артемий Панарин тренируется в тройке с Евгением Малкиным и Николаем Кулеминым.

Перед тренировкой хоккеисты, тренерский штаб и персонал сборной России приняли участие в командной фотосессии. Фотографирование было сделано на ледовой арене "Рико", являющейся тренировочной площадкой для команд-участниц турнира.

Сборная России 22 сентября проведет заключительный матч предварительного раунда с командой Финляндии. Начало игры в 22:00 мск.