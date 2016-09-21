РФС обязал "Мордовию" выплатить задолженность по зарплате бывшему тренеру Гордееву

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал "Мордовию" выплатить задолженности по заработной плате и премиям, а также проценты за задержку выплат бывшему главному тренеру команды Андрею Гордееву. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В качестве обеспечительной меры саранскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов до погашения задолженности.

Гордеев возглавлял саранский клуб с июня 2015-го по апрель 2016 года. Как сообщалось, он покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, "Мордовия" должна выплатить штраф в связи с неисполнением решения палаты по разрешению споров по делам футболистов Владимира Рыкова и Евгения Луценко.

Также на заседании дисциплинарного органа РФС было утверждено мировое соглашение между футбольными клубами "Кубань", "Урал" и игроком Олегом Алейником. Футболист выплатит компенсацию, согласно регламенту РФС. В июне Алейник подписал долгосрочный контракт с "Уралом", а затем не явился в расположение клуба и заключил соглашение с краснодарской "Кубанью", где был заявлен для участия в Футбольной национальной лиге.