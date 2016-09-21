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Роман Ротенберг: хоккейные страны мира имеют схожие проблемы на детском уровне

Спорт
21 сентября, 18:44 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
В среду в Торонто состоялся форум, в рамках которого, в частности, обсуждалась тема развития молодежного хоккея
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Хоккейные страны по всему миру имеют схожие проблемы в области развития на детском уровне. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В среду в Торонто состоялся форум, в рамках которого, в частности, обсуждалась тема развития молодежного хоккея.

"Участие в форуме приняли федерации, Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз НХЛ. Нужно проводить подобные встречи чаще, мы видим, что есть какие-то вещи, с которыми нужно вместе бороться, - сказал Ротенберг. - Как видно из результатов, у нас много аналогичных проблем в странах, и конкуренция не внутри хоккейной семьи. Есть моменты, когда мы теряем молодых перспективных игроков, и они уходят в другие виды спорта".

Кубок мира в Торонто продлится до 1 октября.

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