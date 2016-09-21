Екатерина Гамова не собирается заниматься политикой после окончания спортивной карьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российская волейболистка Екатерина Гамова еще не решила, чем займется после окончания спортивной карьеры. В беседе с корреспондентом ТАСС она призналась, что не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с политикой.

В середине мая 35-летняя Гамова объявила о завершении карьеры, пояснив, что состояние здоровья не позволяет ей выступить на Олимпийских играх. Ее прощальный матч состоится 1 октября в Казани.

"Я еще не решила, чем буду заниматься, но это определенно будет связано со спортом. Я не думала об уходе в политику, не думала сниматься в кино, я хочу связать жизнь со спортом", - сказала она.

Гамова выступала за российские клубы "Метар" (1996-1998), "Уралтрансбанк" (1998-2000), "Уралочка" (2000-2003), подмосковное "Динамо" (2003-2004), московское "Динамо" (2004-2009), турецкий "Фенербахче" (2009-2010) и казанское "Динамо" (2010-2016). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе "Фенербахче" стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011-2015), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).