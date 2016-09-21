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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Павел Дацюк досрочно завершил тренировку сборной России по хоккею.
Дацюк в первой половине тренировки занимался в звене с Александром Овечкиным и Владимиром Тарасенко. После паузы, связанной с заливкой льда, Дацюк на лед не вышел.
Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало матча в 22:00 мск.