"Северсталь" обыграла "Автомобилист" и прервала серию из девяти поражений в КХЛ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 4:2 обыграла екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (15-я минута), Александр Евсеенков (29), Максим Трунев (29) и Сергей Монахов (40). У проигравших шайбы забросили Никлас Андерсон (2) и Ян Бухтеле (19).
"Северсталь" прервала безвыигрышную серию из девяти матчей. До этой игры череповецкая команда в последний раз побеждала 25 августа в матче против магнитогорского "Металлурга".
В Западной конференции "Северсталь" после 12 игр с девятью очками идет на 13-м месте, "Автомобилист" в Восточной конференции, набрав 19 баллов, занимает пятую строчку в турнирной таблице.
В следующем матче "Северсталь" 25 сентября на домашней площадке примет китайский "Куньлунь". "Автомобилист" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".
Также в среду челябинский "Трактор" со счетом 3:0 в домашнем матче обыграл загребский "Медвешчак". В конце матча арбитр удалил главного тренера хорватской команды Горди Дуайера.