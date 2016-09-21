Отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России состоится в декабре

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Конференция Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), на которой будут проведены выборы главы организации, состоятся в декабре, точная дата будет определена позже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

"Отчетно-выборная конференция пройдет в декабре, когда точно - пока неизвестно", - сказал Кучерявый.

Действующим президентом федерации является Игорь Макаров, который возглавляет организацию с 2010 года.