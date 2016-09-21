Отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России состоится в декабре

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Конференция Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), на которой будут проведены выборы главы организации, состоятся в декабре, точная дата будет определена позже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.
"Отчетно-выборная конференция пройдет в декабре, когда точно - пока неизвестно", - сказал Кучерявый.
Действующим президентом федерации является Игорь Макаров, который возглавляет организацию с 2010 года.