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Отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России состоится в декабре

Спорт
21 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Действующим президентом федерации является Игорь Макаров, который возглавляет организацию с 2010 года
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Конференция Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), на которой будут проведены выборы главы организации, состоятся в декабре, точная дата будет определена позже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

"Отчетно-выборная конференция пройдет в декабре, когда точно - пока неизвестно", - сказал Кучерявый.

Действующим президентом федерации является Игорь Макаров, который возглавляет организацию с 2010 года.

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