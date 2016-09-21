Тренер: Гибсон будет защищать ворота североамериканцев в матче КМ по хоккею со шведами

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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Джон Гибсон будет защищать ворота сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет) в матче со шведами в рамках заключительного тура группового этапа Кубка мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил главный тренер североамериканцев Тодд Маклеллан.
В предыдущем матче с россиянами (3:4) Гибсон на 36-й минуте заменил пропустившего четыре шайбы Мэтта Мюррея и в оставшееся время отразил все шесть бросков соперника.
"Сегодня сыграет Гибсон, Мюррей не будет готов к игре из-за травмы. Запасным вратарем будет Коннор Хеллибак", - сообщил Маклеллан.
После двух матчей в активе сборной Швеции 4 очка. Команды России и Северной Америки набрали по 2 очка, финны - 0. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами (начало в 22:00 мск).