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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин не собирается держать в уме возможный вылет финнов с Кубка мира. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная Финляндии может потерять шансы на выход в плей-офф после матча между командами Северной Америки и Швеции, который пройдет в среду.
"Давайте не будем гадать, надо все равно выходить и играть", - сказал Овечкин.
В матче со шведами на игроке находился микрофон, благодаря чему зрители могли слышать о том, что говорит форвард во время игры. "Я знал об этом. В НХЛ такое часто бывает", - отметил он.
Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало встречи в 22:00 мск.