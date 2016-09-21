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"Динамо" обыграло "Габалу" в первом отборочном раунде Юношеской лиги УЕФА

Спорт
21 сентября, 20:31 UTC+3 БАКУ БАКУ 21, сентября. /ТАСС
Ответный матч состоится 19 октября в России
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БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Динамо" победил азербайджанскую "Габалу" со счетом 2:0 в первом матче первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА. Встреча состоялась в Габале.

Мячи в составе московской команды на счету Никиты Калугина (42-я минута) и Николая Обольского (48).

Эта встреча должна была пройти неделей позже, но по просьбе азербайджанской стороны была перенесена. Ответный матч состоится 19 октября в России. При удачном исходе "Динамо" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния израильского "Маккаби" из Хайфы и белорусского "Шахтера" из Солигорска. Матчи этой стадии турнира пройдут 2 и 23 ноября.

"Динамо" в турнире для футболистов не старше 19 лет следует по так называемому "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп совпадает с составом участников квартетов отборочного этапа взрослой Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московский ЦСКА и "Ростов".

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