Мэр Рима: город не будет претендовать на проведение Олимпиады-2024

РИМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр Рима Вирджиния Раджи официально в среду объявила, что город не будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Избранная в июне представительница оппозиционного Движения "5 звезд" всегда заявляла, что дорогостоящее спортивное мероприятие не является приоритетом для столицы, где не решены застарелые бытовые и коммунальные проблемы.

"Согласиться с кандидатурой было бы безответственным шагом, мы говорили это раньше в городском совете (в июне 2015 года), мы говорили это во время предвыборной кампании, мы повторяем это сегодня. Мы не меняли своего мнения, и только укрепились в нем после проведения детального анализа", - отметила Раджи. Она добавила, что "мы не против спорта, наоборот". "Мы не хотим, чтобы спорт использовался как повод для цементирования города", - добавила она.

Движение против всех

Позиция пришедших к власти "пятизвездных", представляющих "альтернативную оппозицию" против всех политических сил страны, ни для кого не была секретом, и кандидатура Рима оказалась под риском после победы Раджи. С момента своего появления в 2009 году и попадания в парламент в 2013 году Движение всегда сохраняло последовательность и принципиальность, не соглашаясь на компромиссы.

Так было и в момент сложности формирования правительства, и во время выборов президента после досрочной отставки Джорджо Наполитано, оставшегося в 2013 году на второй срок (впервые в истории республики) исполнять обязанности главы государства. Так получилось и с Олимпиадой, против проведения которой высказывался лично основатель и идеолог "5 звезд" Беппе Грилло, пользующийся абсолютным авторитетом, даже если официально не занимает никаких постов.

С самого начала правление Раджи, первой женщины-мэра в Риме, сопровождалось скандалами, столкновениями и взаимными обвинениями с правящей Демократической партией (ДП). Скандальным стал и отказ от заявки, надеявшиеся до последнего на то, что мэр изменит позицию, представители итальянских олимпийского и паралимпийского комитетов, а также комитета в поддержку кандидатуры Рима должны были провести в среду встречу с Раджи. Однако она сорвалась из-за 35-минутного опоздания градоначальника.

Оскорбленные глава Итальянского олимпийского комитета (ИОК) Джованни Малаго и паралимпийского комитета Лука Панкалли покинули дворец мэрии, так и не дождавшись Раджи. Хотя было совершенно очевидно, что эта встреча ни к чему бы не привела. Таким образом, конфликт лишь усугубился.

Цена вопроса

Движение "5 звезд" не боится идти против воли правящий элиты. Наоборот, это с самого начала было отличительной чертой его представителей, импонирующей многим избирателям, давно уставшим от дискредитировавших себя политиков. Заявку Рима лично поддержал премьер-министр Италии Маттео Ренци, неоднократно называвший Олимпиаду "огромной уникальной возможностью" для развития не только столицы, но и всей страны. В Италии началась достаточно активная кампания в поддержку кандидатуры Рима, в которую уже вложены немалые средства, все делалось "под большое декольте" и с элегантным размахом, в пользу римской Олимпиады высказались знаменитые спортсмены и популярные деятели культуры и шоу-бизнеса Италии.

Возглавлять комитет по поддержке кандидатуры пригласили видного итальянского предпринимателя, президента Alitalia, экс-главу Ferrari Луку Кордеро ди Монтедземоло. Уже только это вызвало протесты "пятизвездных", которые обвинили правительство в попытке дать заработать на организации Олимпиады крупным "приближенным" строительным и прочим компаниям. К продвижению заявки были подтянуты значительные силы, и итальянская сторона открыто заявляла, что Рим является фаворитом в гонке за звание олимпийской столицы с Лос-Анджелесом, Парижем и Будапештом. Полностью подготовленная заявка, получившая финансовые гарантии правительства, уже находится на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК).

Стоимость реализации римской заявки оценивается в €5,3 млрд, из которых €3,2 млрд предполагалось потратить на временные объекты инфраструктуры. При этом более €3 млрд планировалось покрыть за счет финансирования столицы Олимпиады со стороны МОК, а также продажи билетов, рекламы и спонсорских контрактов. По утверждению ИОК, благодаря римской Олимпиаде-1960, когда были построены многие действующие по сей день спортивные объекты, уже готовы к приему состязаний 70% площадок. В рамках подготовки планировалось восстановить или завершить сооружение ряда объектов, включая реконструкцию стадиона "Фламиньо", ожидалось, что прямые доходы составят до €2,9 млрд, а рост римского ВВП - 0,4 %.

Лобовое столкновение: слово против слова

Движение "5 звезд" подсчитало, что Олимпиада, как это происходило в последние десятилетия во всех странах, где проводилась, везде оставляла огромные задолженности в городских бюджетах. Кроме того, с течением времени стоимость организации мероприятия постоянно росла. Раджи привела в доказательство соответствующее исследование Оксфордского университета. По словам мэра, Рим до сих пор расплачивается за Олимпиаду-1960.

Она также провела параллель с 2012 годом, когда на пике экономического кризиса технический кабинет во главе с Марио Монти отказал в поддержке кандидатуры, и это было единодушно расценено как "очень ответственное решение". "Сегодня макроэкономические показатели хуже, чем тогда - больше внешняя задолженность, выше уровень безработицы и соотношение долга и ВВП", - указала Раджи. Мэр также напомнила о недавних отказах от кандидатуры Гамбурга (в результате референдума), Бостона и Мадрида (по решению мэров).

Ее слова полностью опроверг потом Малаго, обвинивший мэра в неуважении "мира спорта, который мы представляем". "Мы не принадлежим никакой партии и не хотим принадлежать и быть использованными в политических целях", - сказал глава ИОК. Он подчеркнул, что в отличие от других упомянутых городов, которые отказывались от кандидатуры до официальной презентации олимпийской заявки, "Рим находится на 30-м км 42-километрового марафона". Он также напомнил, что ИОК получил мандат на составление заявки, в том числе от городского совета во главе с предшественником Раджи Иньяцио Марино (быв вынужден уйти досрочно в отставку в октябре прошлого года).

Что дальше

Для окончательной ратификации решения мэра нужно формальное голосование городского совета, в котором Движению "5 звезд" принадлежит большинство. Как сообщается, уже готов проект соответствующей резолюции.

Другие итальянские города, среди которых Неаполь и Флоренция (родной город премьера Ренци), выразили готовность предложить свою кандидатуру. Если Ренци заявлял, что в случае отказа Рима от заявки, жизнь не кончается и у Италии могут быть другие кандидатуры в 2028 или 2032 году, то Малаго считает, что "сход с дистанции на финишной прямой" подрывает авторитет страны и бессмысленно выходить с новой заявкой в столь короткие сроки.

Раджи обещала, что ее администрация вместо "больших событий" для избранных будет осуществлять комплексную программу по поддержке и развитию спорта "для людей", восстанавливая заброшенные площадки и спортивные залы.

Город-организатор летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года будет объявлен 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу). В гонке остаются Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.