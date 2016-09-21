ФВСР: российский велоспорт нуждается в едином центре подготовки сборных команд

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) заявила о необходимости утверждения программы по созданию центра подготовки сборной команды России по велоспорту. Об этом по итогам очередного заседания попечительского совета ФВСР заявил генеральный директор организации Юрий Кучерявый.

"За последние пять лет в России было введено в эксплуатацию девять современных федеральных центров подготовки сборных команд России, но ни один из них не включает велоспорт. Необходима подготовка и утверждение программы по созданию центра подготовки сборной команды России по велоспорту (шоссе, трек, BMX и маунтинбайк на одной площадке), сравнимого по уровню с национальными центрами ведущих велосипедных держав, таких как Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Германия и прочие", - сказал Кучерявый.

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 20 августа. Национальная сборная России заняла 11-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав две серебряные и одну бронзовую медаль. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли серебро в командном спринте, Ольга Забелинская заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а Денис Дмитриев завоевал бронзу в мужском спринте.