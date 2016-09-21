Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФВСР: российский велоспорт нуждается в едином центре подготовки сборных команд

Спорт
21 сентября, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Юрий Кучерявый заявил, что "необходима подготовка и утверждение программы по созданию центра подготовки сборной команды России по велоспорту"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) заявила о необходимости утверждения программы по созданию центра подготовки сборной команды России по велоспорту. Об этом по итогам очередного заседания попечительского совета ФВСР заявил генеральный директор организации Юрий Кучерявый.

"За последние пять лет в России было введено в эксплуатацию девять современных федеральных центров подготовки сборных команд России, но ни один из них не включает велоспорт. Необходима подготовка и утверждение программы по созданию центра подготовки сборной команды России по велоспорту (шоссе, трек, BMX и маунтинбайк на одной площадке), сравнимого по уровню с национальными центрами ведущих велосипедных держав, таких как Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Германия и прочие", - сказал Кучерявый.

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 20 августа. Национальная сборная России заняла 11-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав две серебряные и одну бронзовую медаль. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли серебро в командном спринте, Ольга Забелинская заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а Денис Дмитриев завоевал бронзу в мужском спринте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
9
Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
2
"Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на забастовку таксистов
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Порошенко настаивает на ограничении права вето постоянных членов СБ ООН
5
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
6
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье
7
СМИ: у берегов Египта затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов
Темы дня
Реклама