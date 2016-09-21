Тренер: защитники сборной РФ сыграют с финнами в тех сочетаниях, что и в прошлых матчах КМ

Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в МосквеОбщество 21 сентября, 19:49
Почти 100 фильмов представят на первом Уральском фестивале российского киноНовости Урала 21 сентября, 18:39
Процесс отвода сил в Донбассе может быть приостановлен в случае нарушения "режима тишины"Международная панорама 21 сентября, 18:37
Лишенный статуса: резонансные дела Игоря ТруноваОбщество 21 сентября, 18:13
Керри: удар коалиции по войскам Сирии был "ужасной случайностью"Международная панорама 21 сентября, 18:05
Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопаркМосква 21 сентября, 16:55
Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группыКультура 21 сентября, 16:54
"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублейТранспорт 21 сентября, 16:52
ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитники сборной России по хоккею сыграют в тех же сочетаниях против финнов, что и в предыдущих матчах на Кубке мира. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.
"У нас таких проблем в защите нет. Оборона в тех матчах сыграла хорошо, поэтому защитники сыграют в тех же сочетаниях, что и раньше", - сказал тренер.
Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало игры в 22:00 мск.
По словам Витолиньша, форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк получил микротравму, поэтому не смог до конца отработать на тренировке.
"У Дацюка микротравма, он немного покатался и готовится к игре, - сказал тренер. - Остальные игроки все готовятся, еще целый день впереди. Так что думаю, все пойдут на улучшение".
По поводу участия Сергея Бобровского в предстоящем матче с финнами, Витолиньш дал понять, что окончательного решения еще не принято, но голкипер готовится ко встрече в качестве основного вратаря.
Хайрис Витолиньш также добавил, что тренерский штаб не имеет претензий к нападающему Александру Овечкину как к капитану команды.
Овечкин был выбран капитаном команды на Кубок мира.
"Овечкин ведет себя правильно, мотивирует всех в раздевалке. Может игра и не идет, но старается всех сплачивать, - сказал Витолиньш. - Мы видим, что он настроен на игру, старается где-то завести. Претензий к нему как к капитану, который ведет за собой остальных, нет".
Овечкин был капитаном сборной на победном чемпионате мира 2014 года в Минске.
Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало игры в 22:00 мск.