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Тренер: защитники сборной РФ сыграют с финнами в тех сочетаниях, что и в прошлых матчах КМ

Спорт
21 сентября, 20:33 дата обновления: 21 сентября, 21:33 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По поводу участия вратаря Сергея Бобровского в предстоящем матче с финнами, тренер россиян дал понять, что окончательного решения еще не принято, но голкипер готовится ко встрече
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитники сборной России по хоккею сыграют в тех же сочетаниях против финнов, что и в предыдущих матчах на Кубке мира. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

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"У нас таких проблем в защите нет. Оборона в тех матчах сыграла хорошо, поэтому защитники сыграют в тех же сочетаниях, что и раньше", - сказал тренер.

Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало игры в 22:00 мск.

Травма Дацюка

По словам Витолиньша, форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк получил микротравму, поэтому не смог до конца отработать на тренировке.

"У Дацюка микротравма, он немного покатался и готовится к игре, - сказал тренер. - Остальные игроки все готовятся, еще целый день впереди. Так что думаю, все пойдут на улучшение".

По поводу участия Сергея Бобровского в предстоящем матче с финнами, Витолиньш дал понять, что окончательного решения еще не принято, но голкипер готовится ко встрече в качестве основного вратаря.

Претензий к Овечкину нет

Хайрис Витолиньш также добавил, что тренерский штаб не имеет претензий к нападающему Александру Овечкину как к капитану команды.

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Овечкин был выбран капитаном команды на Кубок мира.

"Овечкин ведет себя правильно, мотивирует всех в раздевалке. Может игра и не идет, но старается всех сплачивать, - сказал Витолиньш. - Мы видим, что он настроен на игру, старается где-то завести. Претензий к нему как к капитану, который ведет за собой остальных, нет".
Овечкин был капитаном сборной на победном чемпионате мира 2014 года в Минске.

Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало игры в 22:00 мск.

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