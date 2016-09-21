Кузнецов: самые интересные фразы из игры с североамериканцами не попали в ролик

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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов, который провел матч Кубка мира против североамериканцев с закрепленным на форме микрофоном, рассказал журналистам, что самые интересные фразы не попали в итоговый ролик.
В обоих матчах Кубка мира один из игроков сборной России играл с закрепленным на форме микрофоном - со шведами (1:2) это был Александр Овечкин, а с североамериканцами (4:3) - Кузнецов. Видеоролики с комментариями игроков во время матчей были опубликованы на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Здесь никто не спрашивает - просто ставят перед фактом и вешают микрофон, отказаться нельзя. На этот микрофон внимания не обращаешь. К сожалению, самое интересное не поставили. Девушка, которая все это прослушивала во время игры, по-моему, до сих пор ходит и смеется", - сказал Кузнецов.
Кузнецов не озвучил имени хоккеиста североамериканской команды, которого он называл "бревном". "Не хотелось его оскорбить. Просто он без техники, нужно было поближе к нему играть", - сказал Кузнецов.
После двух матчей в активе сборной Швеции 4 очка. Команды России и Северной Америки (игроки не старше 23 лет) набрали по 2 очка, финны - 0. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами (начало в 22:00 мск).
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