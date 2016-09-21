Кузнецов: хоккеисты сборной РФ не повторят ошибок, допущенных в игре с финнами на ЧМ-2016

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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России в предстоящем матче Кубка мира против финнов не повторят ошибок, допущенных в игре с тем же соперником в мае на чемпионате мира. Об этом журналистам сказал нападающий сборной России Евгений Кузнецов.
В четверг сборные России и Финляндии сыграют в заключительном матче групповой стадии Кубка мира. Предыдущая встреча команд на крупном турнире состоялась в мае в Москве на чемпионате мира, тогда финны выиграли в полуфинале со счетом 3:1.
"Нужно убрать потери в средней зоне, постараться работать поглубже в их зоне с шайбой, где-то "повозить". И, конечно, нужно забивать в большинстве. Не так давно играли с ними, в мае, и сами проиграли из-за того, что не забили "пять на четыре". Уверен, что в этот раз такого не повторится", - отметил Кузнецов.
В предыдущей встрече группового этапа финны проиграли шведам со счетом 0:2. "Их вчерашний матч не видел, - сказал Кузнецов. - Здесь все команды равны, чуть замешкался на старте - и все, уже ничего не вернуть, такова сетка турнира".
Сборная Финляндии может потерять шансы на выход в плей- офф после матча между командами Северной Америки и Швеции, который пройдет в среду. "Меня расклады не интересуют. Главное - выходить на лед и делать наше дело", - заключил Кузнецов.