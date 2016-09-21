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Марченко: финские хоккеисты отличаются тем, что ставят "заборы" в средней зоне

Спорт
21 сентября, 21:42 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По мнению российского защитника, "нужно играть в свою игру, как у нас получилось во втором периоде матча с североамериканцами, мешать их защитникам начинать атаку"
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии по хоккею отличается тем, что ставит "заборы" в средней зоне во время своих матчей. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Алексей Марченко.

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Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира

В последнем матче между командами сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира в Москве.

"Как и на чемпионате мира, они все то же самое делают в средней зоне - "заборы" ставят, - сказал Марченко. - Нужно играть в свою игру, как у нас получилось во втором периоде матча с североамериканцами, мешать их защитникам начинать атаку".

На Кубке мира Марченко играет в паре с Дмитрием Куликовым. "С ним мне играется здорово. Это отличный защитник, он всегда находится в нужном месте, помогает, подсказывает".

Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало матча в 22:00 мск.

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