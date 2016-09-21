Марченко: финские хоккеисты отличаются тем, что ставят "заборы" в средней зоне

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии по хоккею отличается тем, что ставит "заборы" в средней зоне во время своих матчей. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Алексей Марченко.

В последнем матче между командами сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира в Москве.

"Как и на чемпионате мира, они все то же самое делают в средней зоне - "заборы" ставят, - сказал Марченко. - Нужно играть в свою игру, как у нас получилось во втором периоде матча с североамериканцами, мешать их защитникам начинать атаку".

На Кубке мира Марченко играет в паре с Дмитрием Куликовым. "С ним мне играется здорово. Это отличный защитник, он всегда находится в нужном месте, помогает, подсказывает".

Россияне сыграют с командой Финляндии в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира 22 сентября, начало матча в 22:00 мск.