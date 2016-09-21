Шайба спартаковца Стоа в ворота "Локомотива" стала 30-тысячной в регулярном чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Шайба американского нападающего московского "Спартака" Райана Стоа в ворота ярославского "Локомотива" стала тридцатитысячной, заброшенной в основное время в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Встреча прошла 20 сентября в Ярославле и завершилась победой "Локомотива" со счетом 6:3. 29-летний Стоа установил окончательный счет в матче.
Юбилейный гол оказался забит в 5851-м матче регулярных чемпионатов КХЛ за девять сезонов существования лиги.
Двадцатитысячная шайба была заброшена 3 января 2014 года нападающим нижнекамского "Нефтехимика" Станиславом Альшевским в ворота московского ЦСКА. Порог в 10 тысяч шайб был преодолен 19 января 2011 года, когда форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Бушуев забил гол в ворота астанинского "Барыса".