"Локомотив" крупно обыграл "Химки" в матче 1/16 финала Кубка России по футболу

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:0 в матче 1/16 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
В составе "Локомотива" голы на счету Алана Касаева (44-я минута) и Игоря Портнягина (63). Автоголом отметился игрок "Химок" Игорь Чернышов (53).
В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем встречи между ярославским "Шинником" и самарскими "Крыльями Советов".
Результаты других матчей стадии 1/16 финала:
"Волга" (Ульяновск) - "Амкар" (Пермь) - 0:0 (по пенальти 3:4);
"Спартак-Нальчик" - "Краснодар" - 0:2;
"Волгарь" (Астрахань) - "Оренбург" - 0:1;
"Мордовия" (Саранск) - "Анжи" (Махачкала) - 1:2;
"Тосно" (Ленинградская область) - "Арсенал" (Тула) - 2:0;
"Факел" (Воронеж) - "Терек" (Грозный) - 1:1 (по пенальти 3:5);
"Энергомаш" (Белгород) - "Уфа" - 1:1 (по пенальти 3:5).