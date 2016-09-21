"Локомотив" крупно обыграл "Химки" в матче 1/16 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:0 в матче 1/16 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

В составе "Локомотива" голы на счету Алана Касаева (44-я минута) и Игоря Портнягина (63). Автоголом отметился игрок "Химок" Игорь Чернышов (53).

В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем встречи между ярославским "Шинником" и самарскими "Крыльями Советов".

Результаты других матчей стадии 1/16 финала:

"Волга" (Ульяновск) - "Амкар" (Пермь) - 0:0 (по пенальти 3:4);

"Спартак-Нальчик" - "Краснодар" - 0:2;

"Волгарь" (Астрахань) - "Оренбург" - 0:1;

"Мордовия" (Саранск) - "Анжи" (Махачкала) - 1:2;

"Тосно" (Ленинградская область) - "Арсенал" (Тула) - 2:0;

"Факел" (Воронеж) - "Терек" (Грозный) - 1:1 (по пенальти 3:5);

"Энергомаш" (Белгород) - "Уфа" - 1:1 (по пенальти 3:5).