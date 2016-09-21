Хоккеист Орлов подписал новый контракт с "Вашингтоном"

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 25-летним игроком на сумму $2,57 млн рассчитано на один год.
Срок предыдущего контракта хоккеиста с "Вашингтоном" истек 15 июля. Россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента.
Орлов был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2009 года под 55-м номером. Первый полноценный контракт с "Кэпиталз" был заключен в 2011 году. В сезоне-2015/16 защитник принял участие в 93 матчах, в которых набрал 31 очко (9 шайб + 22 передачи).
Хоккеист принимает участие в Кубке мира по хоккею, который проходит в эти дни в Торонто.