Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Орлов подписал новый контракт с "Вашингтоном"

Спорт
21 сентября, 22:35 дата обновления: 21 сентября, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС
Соглашение с 25-летним игроком на сумму $2,57 млн рассчитано на один год
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летним игроком на сумму $2,57 млн рассчитано на один год.

Срок предыдущего контракта хоккеиста с "Вашингтоном" истек 15 июля. Россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента.

Орлов был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2009 года под 55-м номером. Первый полноценный контракт с "Кэпиталз" был заключен в 2011 году. В сезоне-2015/16 защитник принял участие в 93 матчах, в которых набрал 31 очко (9 шайб + 22 передачи).

Хоккеист принимает участие в Кубке мира по хоккею, который проходит в эти дни в Торонто. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
9
Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
3
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
4
СМИ: более 100 человек погибли в результате столкновений в ДРК
5
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
6
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама