"Сибирь" в овертайме проиграла минскому "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" в овертайме проиграла минскому "Динамо" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе "Минск-Арена".
В составе "Сибири" заброшенными шайбами отметились Сергей Шумаков (9-я минута), Максим Шалунов (18, 20) и Адам Полашек (30). У хозяев отличились Никита Комаров (20), Мэтт Эллисон (26, 63), Александр Кулаков (27), Евгений Ковыршин (31).
В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает третью строчку, набрав 21 очко. "Динамо" в Западной конференции занимает 10-е место, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче "Сибирь" 23 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", а минчане на следующий день на выезде встретятся с московским "Динамо".
В среду прошли еще два матча. Хоккеисты хельсинкского "Йокерита" на своем льду победили новокузнецкий "Металлург" со счетом 5:1, а рижское "Динамо" дома проиграло омскому "Авангарду" (1:2).