Хоккеист сборной России Панарин сыграет с финнами с закрепленным на форме микрофоном

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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин выйдет на матч Кубка мира с командой Финляндии с закрепленным на форме микрофоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
В обоих матчах Кубка мира один из игроков сборной России играл с закрепленным на форме микрофоном - со шведами (1:2) это был Александр Овечкин, а с североамериканцами (4:3) - Евгений Кузнецов. Видеоролики с комментариями игроков во время матчей были опубликованы на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"На матч с финнами с микрофоном выйдет Панарин", - сообщили в пресс-службе.
В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск).