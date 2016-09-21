Хоккеист сборной России Панарин сыграет с финнами с закрепленным на форме микрофоном

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин выйдет на матч Кубка мира с командой Финляндии с закрепленным на форме микрофоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

В обоих матчах Кубка мира один из игроков сборной России играл с закрепленным на форме микрофоном - со шведами (1:2) это был Александр Овечкин, а с североамериканцами (4:3) - Евгений Кузнецов. Видеоролики с комментариями игроков во время матчей были опубликованы на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"На матч с финнами с микрофоном выйдет Панарин", - сообщили в пресс-службе.

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск).