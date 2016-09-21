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Хоккеист сборной России Панарин сыграет с финнами с закрепленным на форме микрофоном

Спорт
21 сентября, 23:04 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В обоих матчах Кубка мира один из игроков сборной России играл с закрепленным на форме микрофоном - со шведами это был Александр Овечкин, а с североамериканцами - Евгений Кузнецов
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин выйдет на матч Кубка мира с командой Финляндии с закрепленным на форме микрофоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

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Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира с включенным микрофоном

В обоих матчах Кубка мира один из игроков сборной России играл с закрепленным на форме микрофоном - со шведами (1:2) это был Александр Овечкин, а с североамериканцами (4:3) - Евгений Кузнецов. Видеоролики с комментариями игроков во время матчей были опубликованы на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"На матч с финнами с микрофоном выйдет Панарин", - сообщили в пресс-службе.

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск).

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