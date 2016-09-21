"Спартак", ЦСКА и "Ростов" вылетели из Кубка России по футболу на стадии 1/16 финала

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по футболу сезона-2015/16 московский ЦСКА и серебряный призер первенства "Ростов" вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв соответственно красноярскому "Енисею" (1:2) и столичному "Динамо" (0:4). Также на этой стадии выбыл московской "Спартак", уступивший хабаровскому СКА (0:1).

Первое поражение при Каррере

После жеребьевки Кубка России генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что перед командой стоит задача победить в турнире.

При этом функционер отметил, что варианты с ротацией состава не всегда приносят результат. Тем не менее, главный тренер столичного клуба Массимо Каррера оставил в запасе лидеров команды - полузащитников Квинси Промеса и Романа Зобнина, а также нападающего Зе Луиша. Все трое вышли на поле во втором тайме, но успеха это не принесло.

Это поражение стало первым при итальянском специалисте в пяти матчах. Также стоит отметить, что на столь ранней стадии Кубка "Спартак" в последний раз выбывал в сезоне-2006/07, когда столичная команда уступила грозненскому "Тереку" в серии пенальти со счетом 3:4. Последний раз московский клуб выигрывал трофей в 2003 году, когда в финале Кубка России победил "Ростов" со счетом 1:0.

Разгром "Ростова" в рабочее время

Обладатель серебряных медалей чемпионата прошедшего сезона "Ростов" встречался с московским "Динамо", которое в сезоне-2015/16 заняло 15-е место и покинуло высший дивизион.

На данный момент столичный клуб уверенно занимает первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), победив в 9 встречах из 12. 13 сентября ростовская команда впервые в истории провела матч на групповой стадии Лиги чемпионов, где уступила мюнхенской "Баварии" на выезде со счетом 0:5. Следующий матч в еврокубке клуб проведет на домашнем стадионе с голландским ПСВ 28 сентября, а до этого сыграет в чемпионате России с московским "Локомотивом" 24 сентября.

В связи с таким плотным графиком "Ростов" привез на матч в Химки фактически дублирующий состав. "Динамо" довольно легко разгромило соперника, весь матч владея инициативой и постоянно создавая голевые моменты. Стоит отметить, что встреча прошла в среду в 14:00 мск из-за того, что в этот же день в подмосковных Химках свой матч проводил местный одноименной клуб с "Локомотивом". Согласно требованиям безопасности, временная разница между двумя матчами должна составлять не менее шести часов.

Многие болельщики возмутились такой ситуации и разместили на фанатской трибуне баннер: "Душой на стадионе - телом на работе". Также кто-то растянул на мосту МКАД рядом со стадионом "Арена-Химки" большой плакат с надписью: "14:00! Итс э гуд тайм ту импортант футбол матч! Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан, сеньк ю, РФС".

Чепчугов против бывшего клуба

Действующий чемпион страны ЦСКА приехал в гости к красноярскому "Енисею", который тренирует бывший игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов.

Также в составе клуба выступает защитник Никита Чернов, который красноярский клуб арендовал у столичной команды. В сибирский город главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий привез далеко не всех игроков основного состава - с командой не полетели Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Ласина Траоре, Роман Еременко и Понтус Вернблум. Место в основном составе получили футболисты молодежной команды и игроки, в основном начинающие матчи со скамейки запасных, - Карлос Страндберг, Бибрас Натхо, Георги Миланов, Кирилл Набабкин и Алексей Березуцкий.

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов, который заменил в "рамке" Акинфеева, проводил матч против своего бывшего клуба - в составе "Енисея" голкипер выступал с 2003 по 2007 год и признавался лучшим голкипером зоны "Восток" второго дивизиона. Однако особый настрой на игру вратаря не помог ЦСКА - команда пропустила два гола. При этом "Енисей" имел игровое преимущество, а Чернов забил один из голов команды.

Последний раз ЦСКА не проходил 1/16 финала Кубка России в сезоне-2011/12, когда уступил воронежскому "Факелу" - 0:2. После этого столичной клуб неизменно доходил минимум до полуфинала турнира. В последнем розыгрыше команда уступила лишь в финале санкт-петербургскому "Зениту" - 1:4.

Первая разгромная победа Семина после возвращения

Заключительным матчем игрового дня стала игра между подмосковными "Химками" и московским "Локомотивом".

Железнодорожники одержали уверенную победу со счетом 3:0, которая стала первой разгромной для главного тренера команды Юрия Семина после его возвращения в клуб. Специалист подписал контракт с "Локомотивом" в конце августа.

Семин оставил на скамейке запасных основного вратаря команды Маринато Гилерме, защитника Романа Шишкина, а также новичков клуба - полузащитника Игоря Денисова и нападающего Игоря Портнягина. Последний вышел на замену на 56-й минуте и забил свой первый гол за "Локомотив".

Таким образом, "Химки" уже четвертый год подряд не могут преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России - в последний раз химчане играли в 1/8 финала турнира в сезоне-2012/13, когда проиграли московскому "Динамо" со счетом 1:2. "Локомотиву", наоборот, третий год подряд удается пройти в следующую стадию.

Остальные матчи 1/16 финала Кубка России

Кроме того, в среду в рамках 1/16 финала Кубка России "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" из Нальчика (2:0), "Урал" обыграл "Челябинск" (3:0), "Томь" проиграла "Сибири" (0:1 в дополнительное время), "Оренбург" победил астраханский "Волгарь" (1:0), "Амкар" по пенальти оказался сильнее ульяновской "Волги" (0:0). Также махачкалинский "Анжи" обыграл саранскую "Мордовию" (2:1), "Тосно" победил тульский "Арсенал" (2:0), грозненский "Терек" по пенальти обыграл воронежский "Факел" (1:1 в основное время), а "Уфа" также в серии 11-метровых ударов победила белгородский "Энергомаш" (1:1).

По итогам субботних матчей Кубка России в 1/8 финала турнира пробились восемь клубов Российской футбольной премьер-лиги и пять - Футбольной национальной лиги.

В четверг состоятся еще три встречи 1/16 финала Кубка страны. В Чите одноименный клуб примет казанский "Рубин", санкт-петербургский "Зенит" в гостях сыграет с "Тамбовом", а "Шинник" в Ярославле примет самарские "Крылья Советов".