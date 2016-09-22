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Обладатель Кубка России по футболу "Зенит" начинает в Тамбове защиту титула

Спорт
22 сентября, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
Матч "Тамбов" - "Зенит" пройдет на стадионе "Спартак" в Тамбове. Главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска. Победитель встречи в 1/8 финала сыграет с махачкалинским "Анжи"
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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Три матча 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в четверг. Обладатель трофея прошлого сезона "Зенит" начинает защиту титула в Тамбове матчем с местным клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Тамбов" впервые в истории выступает во втором по значимости дивизионе отечественного футбола, занимая после 13 туров 12-е место - поблизости от зоны вылета. Стартовав под руководством Валерия Есипова, команда в пяти матчах набрала девять очков, однако затем последовала серия неудач и отставка знаменитого в 90-х годах форварда волгоградского "Ротора". Сменил Есипова другой известный в прошлом нападающий - Андрей Талалаев, который в предыдущем сезоне спас от вылета нижегородскую "Волгу" (ФНЛ она в итоге покинула по финансовым причинам).

Талалаеву удалось вытянуть команду из зоны вылета, а предыдущую встречу "Тамбов" на своем поле провел против второй команды "Зенита" (0:0). Теперь в город приедет основная команда "Зенита", хотя Мирча Луческу решил оставить дома целую группу ведущих футболистов, включая Юрия Жиркова - одного из самых известных воспитанников тамбовского футбола. На поле из лидеров "Зенита" могут выйти лишь голкипер Юрий Лодыгин, защитник Луиш Нету, полузащитники Олег Шатов, Жулиано и Маурисио, а также форварды Александр Кокорин, Александр Кержаков и Лука Джорджевич.

"Зенит" Луческу осенью показывает очень результативную игру, забивая в среднем по четыре гола за матч. С общим счетом 12:1 "Зенит" разгромил в чемпионате страны "Амкар", "Арсенал" и "Рубин", а в стартовой встрече Лиги Европы с израильским "Маккаби" выиграл 4:3, уступая на 75-й минуте со счетом 0:3.

Матч пройдет на стадионе "Спартак" в Тамбове, начало - 14:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска. Победитель встречи в 1/8 финала сыграет с махачкалинским "Анжи".

Волжское противостояние в Ярославле

В 18:30 мск в Ярославле пройдет "волжское дерби" между "Шинником" и "Крыльями Советов", победителя которого уже ждет столичный "Локомотив". Ярославский клуб под руководством Александра Побегалова в ФНЛ не проигрывает на протяжении девяти матчей, поднявшись на третье место. В этой встрече может состояться дуэль братьев-близнецов Евгения и Дмитрия Ятченко. Выступающий за самарцев защитник Дмитрий Ятченко в последнем матче чемпионата с ЦСКА забил дебютный в премьер-лиге мяч - в 205-й игре.

В первом матче игрового дня в Чите местный клуб второго дивизиона примет казанский "Рубин" (начало - 11:00 мск). Читинцы лидируют в зоне "Восток", тогда как команда Хавьера Грасии в понедельник потерпела крупное поражение от "Зенита" (1:4), расположившись в непосредственной близости от зоны вылета. Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с хабаровским СКА.

13 матчей 1/16 финала Кубка России состоялись в среду. Они определили следующие пары 1/8 финала: "Динамо" (Москва) - "Тосно", "Терек" - "Уфа", "Краснодар" - "Оренбург", "Урал" - "Амкар" и "Енисей" - "Сибирь".

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