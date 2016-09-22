Кубок мира по кикбоксингу стартовал в Анапе

АНАПА, 22 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 28 стран начали борьбу на Кубке мира по кикбоксингу, который стартовал в Анапе.

Кубок мира по кикбоксингу (World Cup Diamond) WAKO пройдет с 21 по 26 сентября в спортивном комплексе "Витязево" под Анапой. Седьмой год подряд Анапа собирает большое количество квалифицированных бойцов постсоветских стран, стран Европы и Азии наряду с такими известными мировыми Кубками, как итальянский "Best Fighter" и Austrian Open Classic. Особенностью состязаний станет присвоение победителям мастерских международных званий.

Заявки на участие в одном из самых крупных турниров по любительскому кикбоксингу класса "А" подали спортсмены из 28 стран, что на три государства превышает по количеству заявку 2015 года. Тогда за высшие награды бились сборные Алжира, Армении, Белоруссии, Египта, Великобритании, Эстонии, Грузии, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Нигерии, России, Таджикистана, Туниса, Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана.

Кубок мира проходит во всех разделах кикбоксинга, самые зрелищные из них "point fighting" и "К-1". В одном случае - ценится красота техники, в другом - тактические и технические элементы в реальном поединке.