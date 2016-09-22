ФК "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" в чемпионате Испании

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МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Барселоны" сыграли вничью с "Атлетико" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
У хозяев гол на счету Ивана Ракитича (41-я минута). В составе гостей отличился Анхель Корреа (61). Лидер "Барселоны" аргентинский нападающий Лионель Месси был заменен на 59-й минуте из-за травмы паха.
"Барселона" набрала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице, "Атлетико" (9) - на четвертой строчке.
В следующем туре "Барселона" 24 сентября в гостях сыграет со "Спортингом", а "Атлетико" днем позже примет "Депортиво".