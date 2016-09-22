Победа над финнами выведет Сборную России в полуфинал Кубка мира по хоккею

ТОРОНТО, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет в четверг заключительный матч группового турнира розыгрыша Кубка мира. Победа с любым счетом (в том числе и не в основное время) позволит российской команде выйти в полуфинал и продолжить борьбу за трофей.

Проиграв со счетом 1:2 шведам и одержав победу над сборной молодых игроков Северной Америки (4:3), сборная России сохраняет шансы на выход в решающую стадию турнира. Перед последним матчем группового раунда судьба подопечных Олега Знарка зависит от них самих - победа с любым счетом выводит сборную России в плей-офф. Это стало ясно после матча сборных Швеции и Северной Америки.

Шведы проиграли в овертайме (3:4), набрали пять очков и гарантировали себе первое место в группе. Североамериканцы занимают второе место с четырьмя очками. В случае победы над финнами сборная России сравняется с командой Северной Америки по количеству набранных очков, но обойдет ее по результату личной встречи. Сборная Финляндии потеряла шансы на продолжение борьбы.

Финны имеют шанс хлопнуть дверью

Финны проиграли два матча на старте, забросив лишь одну шайбу, да и то в матче с командой Северной Америки, когда хоккеисты Суоми отличились в самой концовке, уступая в счете со счетом 0:4. Поражение со счетом 0:2 от шведов подтвердило не самую лучшую готовность финской сборной к турниру, хотя, как и все конкуренты, она почти полностью составлена из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где финны выиграли бронзовые медали, в команде произошло серьезное омоложение. Во многом благодаря юным звездам сборная Финляндии стала второй на чемпионате мира нынешнего года в Москве, однако в Торонто выступает слишком неопытная команда, особенно в обороне. К тому же команду на Кубке мира возглавил 39-летний Лаури Марьямяки, который имеет небольшой стаж работы в тренерском штабе главной команды страны и молодежной сборной Суоми, а с "Кярпятом" выигрывал чемпионат Финляндии.

Два игрока сборной Финляндии выступают в Континентальной хоккейной лиги - голкипер Микко Коскинен за СКА под руководством наставника сборной России Знарка, а защитник Сами Леписте играет в составе уфимского "Салавата Юлаева". 31-летний Леписте является самым опытным игроком обороны финнов, выиграв чемпионат мира в 2011 году, а также завоевав олимпийские серебро и бронзу.

Два поражения от финнов в России

Сборная Финляндии в последние годы стала неудобным соперником для сборной России, особенно на домашних турнирах отечественной команды.

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На Играх-2014 в Сочи финны победили хозяев в 1/4 финала - 3:1, с таким же счетом победив на чемпионате мира 2016 года. Нельзя забывать, что сборная Финляндии завоевала медали на трех последних Олимпиадах, а на предыдущем розыгрыше Кубка мира в 2004 году играла в финале, уступив канадцам со счетом 2:3.

Российская сборная готовилась к заключительной встрече группового турнира три дня, проведя второй матч против молодых североамериканцев еще в воскресенье. После тренировки накануне встречи с финнами тренер россиян Харийс Витолиньш заявил, что защитники сыграют в привычных сочетаниях. Тогда как тройки нападения пока не известны, хотя на занятии одно из звеньев составили Владислав Наместников, Никита Кучеров и Евгений Кузнецов, ранее игравшие в других сочетаниях.

Матч сборных России и Финляндии пройдет на арене "Эйр-Канада Центра", начало - 22:00 мск. Полуфиналы Кубка мира состоятся 24 и 25 сентября.