Футболист "Барселоны" Лионель Месси выбыл на три недели из-за травмы паха

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси пропустит три недели из-за травмы паха. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Аргентинец получил травму в среду в матче пятого тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).

В этом сезоне Месси провел в составе каталонцев восемь матчей во всех турнирах и забил восемь голов.