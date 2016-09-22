Футболист "Барселоны" Лионель Месси выбыл на три недели из-за травмы паха

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МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси пропустит три недели из-за травмы паха. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Аргентинец получил травму в среду в матче пятого тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).
В этом сезоне Месси провел в составе каталонцев восемь матчей во всех турнирах и забил восемь голов.