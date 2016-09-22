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Бывший защитник СКА Александров подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Монреаль"

Спорт
22 сентября, 2:47 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 22, сентября. /ТАСС
28-летний Александров примет участие в тренировочном лагере "Монреаля", который откроется 22 сентября
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ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник санкт- петербургского СКА Юрий Александров подписал просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс". Об этом сообщается на официальном сайте канадской команды.

28-летний Александров примет участие в тренировочном лагере "Монреаля", который откроется 22 сентября.

В прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге Александров выступал за омский "Авангард", где в 60 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 очков (6 шайб + 8 передач), в 11 матчах плей-офф - 4 (2+2) очка. Большую часть карьеры в КХЛ он провел в СКА.

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