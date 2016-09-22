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Сборная России по мини-футболу в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с командой Испании

Спорт
22 сентября, 3:51 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 22, сентября. /ТАСС
В матче 1/8 финала испанцы обыграли команду Казахстана со счетом 5:2
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БОГОТА, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании стала соперником команды России в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

В матче 1/8 финала испанцы обыграли команду Казахстана со счетом 5:2.

Четвертьфинальная встреча состоится 24 сентября. Сборная России ни разу не побеждала испанцев в рамках чемпионатов мира по мини-футболу, единственный раз сумев сыграть вничью на групповом этапе турнира 1992 года - 7:7. Затем россияне неизменно уступали испанцам: во 2-м групповом этапе турнира 1996 года - 0:2, полуфинале 2000 года - 2:3, 2-м групповом этапе турнира 2008 года - 2:5, а также четвертьфинале 2012 года - 2:3.

Команда России в шестой раз принимает участие в чемпионате мира по мини-футболу. Лучшим достижением российской команды является бронза турнира 1996 года в Испании. Кроме того, россияне дважды занимали четвертое место (2000, 2008). На прошлом турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Испании.

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