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Экс-защитник "Локомотива" Григорьев подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Калгари"

Спорт
22 сентября, 4:57 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 22, сентября. /ТАСС
В прошлом сезоне в КХЛ защитник провел в составе "Локомотива" 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 3 (1 шайба + 2 передачи) очка
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ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник ярославского "Локомотива" Михаил Григорьев подписал просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". Об этом сообщается на официальном сайте канадской команды.

25-летний Григорьев примет участие в тренировочном лагере "Калгари", который откроется 22 сентября.

В прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник провел в составе "Локомотива" 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 3 (1 шайба + 2 передачи) очка.

В КХЛ от также выступал за "Торпедо", "Барыс" и "Салават Юлаев", с которым в сезоне-2010/11 стал обладателем Кубка Гагарина.

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