Звезда НБА Кевин Гарнетт близок к завершению карьеры

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Гарнетт близок к завершению карьеры. Об этом сообщает ESPN.

"Миннесота Тимбервулвз" и 40-летний форвард ведут переговоры о выкупе контракта. Ожидается, что после этого баскетболист завершит карьеру. У него остается еще год контракта, по которому он должен был заработать $8 млн.

Гарнетт провел в НБА 21 сезон за "Миннесоту", "Бостон Селтикс" и "Бруклин Нетс". Всего на его счету 1462 матча, в которых он в среднем набирал 17,8 очка и делал 10,0 подборов.

Гарнетт является одним из лучших игроков НБА 2000-х годов. Он признавался самым ценным игроком регулярного сезона (2004), лучшим оборонительным игроком (2008), 15 раз участвовал в Матчах всех звезд, признавался самым ценным игроком Матча всех звезд (2003), в сезоне-2007/08 он стал чемпионом НБА в составе "Бостона". Гарнетт - единственный игрок в истории НБА, на счету которого более 25000 очков, 10000 подборов, 5000 передач, 1500 блок-шотов и 1500 перехватов в карьере. В составе сборной США Гарнетт стал олимпийским чемпионом в 2000 году.