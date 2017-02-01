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Паспорт болельщика на Кубок конфедераций: как его получить и для чего он нужен

Спорт
1 февраля, 15:22 UTC+3
1 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани началась выдача Fan ID
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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

1 февраля в России началась выдача паспортов болельщиков (также называемых Fan ID) на матчи Кубка конфедераций по футболу.

ТАСС разобрался в том, для чего болельщикам необходимо получить Fan ID, а также в том, какие преимущества он дает.

1
О покупке билетов на Кубок конфедераций
  • Покупка билетов на матчи турнира осуществляется только на официальном сайте fifa.com/bilet
  • Основной этап продаж билетов стартовал 1 декабря. Он завершится 19 января 2017 года. Билеты будут распределяться среди тех, кто оставил заявку, путем случайной жеребьевки.
  • Успешные заявки распределятся вне зависимости от даты их подачи (поданные раньше не будут иметь преимущества над более поздними).
  • С 1 марта по 5 апреля 2017 года будут реализованы билеты, оставшиеся после продажи путем жеребьевки. Они будут доступны "в порядке живой очереди".
  • Билеты, купленные до 5 апреля, будут бесплатно доставлены по почте.
  • 19 апреля на портале fifa.com/bilet начнется этап продаж "в последний момент" (продлится до 2 июля, когда состоится финал Кубка конфедераций).
  • Также билеты будут доступны для приобретения в билетных центрах под управлением ФИФА в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.
2
О назначении паспорта болельщика
  • Fan ID обязателен для всех болельщиков при посещении матчей Кубка конфедераций, в том числе для детей.
  • Оформление паспорта болельщика возможно только после приобретения билета на матч Кубка конфедераций.
  • Одному человеку необходим один паспорт болельщика, вне зависимости от того, сколько матчей он собирается посетить и сколько заявок на билеты он подал.
  • Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России.
  • Паспорт болельщика на матчи Кубка конфедераций действителен только во время турнира (17 июня – 2 июля 2017 года). Fan ID на игры чемпионата мира будет действителен в период проведения ЧМ-2018 (14 июня – 15 июля 2018 года).
3
Об оформлении и получении паспорта болельщика
  • Оформление паспорта болельщика осуществляется на сайте fan-id.ru после покупки билета на матч.
  • Для регистрации на сайте fan-id.ru нужно указать персональные данные, загрузить свою фотографию, а также выбрать способ получения паспорта болельщика.
  • Также болельщик может оставить заявку и получить Fan ID в городах проведения Кубка конфедераций (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи).
  • Получение Fan ID возможно как в центре выдачи (лично), так и по почте.
  • В случае оформления заявки на сайте, процесс получения паспорта болельщика будет сокращен до нескольких минут.
  • Для получения паспорта болельщика нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно).
4
О работе центров выдачи паспортов болельщиков
  • Адреса и графики работы центров выдачи паспортов болельщиков размещены на портале fan-id.ru
  • Открытие центров выдачи паспортов болельщиков в городах, в которых не будут проводиться матчи Кубка конфедераций, не планируется.
  • Детальная информация о получении паспорта болельщика на чемпионат мира 2018 года будет представлена после проведения Кубка конфедераций.
  • В случае утери Fan ID можно восстановить его на каждом из стадионов, принимающих матчи турнира, а также в пунктах выдачи паспорта болельщика.
5
О бесплатном транспорте во время турниров в России и международном опыте
  • Россия предоставит болельщикам наиболее широкий спектр привилегий за всю историю крупных футбольных турниров. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира поклонники футбола, волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА, смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом (кроме такси), электричками по маршрутам спортивных соревнований, а также метро.
  • Кроме того, рассматривается возможность бесплатного пропуска болельщиков по платным дорогам во время мирового первенства.

Международный опыт

  • Во время чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии действовали так называемые "комбинированные билеты". Билет на матч позволял болельщику в день игры до и после нее пользоваться услугами общественного транспорта.
  • В рамках подготовки к Кубку конфедераций 2009 года и чемпионата мира 2010 года ЮАР модернизировала транспортную инфраструктуру, но не стала предоставлять владельцам билетов привилегий по ее использованию.
  • В 2012 году на европейском первенстве, которое принимали Польша и Украина, также действовала система "комбинированных билетов". Билеты на матчи давали туристам право пользоваться услугами общественного транспорта в день игры, а также с 00:00 до 12:00 на следующие сутки.
  • В 2013 и 2014 годах Бразилия принимала Кубок конфедераций и чемпионат мира. Организаторы турниров не предоставили обладателям билетов на матчи никаких привилегий.
  • По аналогичной схеме действовал и оргкомитет чемпионата Европы 2016 года, который прошел во Франции.

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На каких стадионах пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017

О Кубке конфедераций
Во время жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года
Во время жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года
© EPA/YURI KOCHETKOV
Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года

На данный момент известны семь участников Кубка конфедераций из восьми: в нем примут участие сборные России (хозяйка турнира), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы — 2016), Австралии (победитель Кубка Азии — 2015), Чили (победитель Кубка Америки — 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК — 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

Группа A: Россия; Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: победитель Кубка Африки — 2017, Чили, Австралия, Германия.

Матчи пройдут на стадионах "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Казань-Арена" (Казань) и "Фишт" (Сочи).

Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года

Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года

© ТАСС
Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года
© ТАСС

 

Андрей Михайлов

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