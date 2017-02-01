Паспорт болельщика на Кубок конфедераций: как его получить и для чего он нужен

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1 февраля в России началась выдача паспортов болельщиков (также называемых Fan ID) на матчи Кубка конфедераций по футболу.
ТАСС разобрался в том, для чего болельщикам необходимо получить Fan ID, а также в том, какие преимущества он дает.
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На каких стадионах пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017
На данный момент известны семь участников Кубка конфедераций из восьми: в нем примут участие сборные России (хозяйка турнира), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы — 2016), Австралии (победитель Кубка Азии — 2015), Чили (победитель Кубка Америки — 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК — 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.
Группа A: Россия; Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа B: победитель Кубка Африки — 2017, Чили, Австралия, Германия.
Матчи пройдут на стадионах "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Казань-Арена" (Казань) и "Фишт" (Сочи).
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Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 годаТАСС
Андрей Михайлов