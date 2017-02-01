Паспорт болельщика на Кубок конфедераций: как его получить и для чего он нужен

1 февраля в России началась выдача паспортов болельщиков (также называемых Fan ID) на матчи Кубка конфедераций по футболу.

ТАСС разобрался в том, для чего болельщикам необходимо получить Fan ID, а также в том, какие преимущества он дает.

1 О покупке билетов на Кубок конфедераций Покупка билетов на матчи турнира осуществляется только на официальном сайте fifa.com/bilet

Основной этап продаж билетов стартовал 1 декабря. Он завершится 19 января 2017 года. Билеты будут распределяться среди тех, кто оставил заявку, путем случайной жеребьевки.

Успешные заявки распределятся вне зависимости от даты их подачи (поданные раньше не будут иметь преимущества над более поздними).

С 1 марта по 5 апреля 2017 года будут реализованы билеты, оставшиеся после продажи путем жеребьевки. Они будут доступны "в порядке живой очереди".

Билеты, купленные до 5 апреля, будут бесплатно доставлены по почте.

19 апреля на портале fifa.com/bilet начнется этап продаж "в последний момент" (продлится до 2 июля, когда состоится финал Кубка конфедераций).

начнется этап продаж "в последний момент" (продлится до 2 июля, когда состоится финал Кубка конфедераций). Также билеты будут доступны для приобретения в билетных центрах под управлением ФИФА в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. 2 О назначении паспорта болельщика Fan ID обязателен для всех болельщиков при посещении матчей Кубка конфедераций, в том числе для детей.

Оформление паспорта болельщика возможно только после приобретения билета на матч Кубка конфедераций.

Одному человеку необходим один паспорт болельщика, вне зависимости от того, сколько матчей он собирается посетить и сколько заявок на билеты он подал.

Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России.

Паспорт болельщика на матчи Кубка конфедераций действителен только во время турнира (17 июня – 2 июля 2017 года). Fan ID на игры чемпионата мира будет действителен в период проведения ЧМ-2018 (14 июня – 15 июля 2018 года). 3 Об оформлении и получении паспорта болельщика Оформление паспорта болельщика осуществляется на сайте fan-id.ru после покупки билета на матч.

после покупки билета на матч. Для регистрации на сайте fan-id.ru нужно указать персональные данные, загрузить свою фотографию, а также выбрать способ получения паспорта болельщика.

Также болельщик может оставить заявку и получить Fan ID в городах проведения Кубка конфедераций (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи).

Получение Fan ID возможно как в центре выдачи (лично), так и по почте.

В случае оформления заявки на сайте, процесс получения паспорта болельщика будет сокращен до нескольких минут.

Для получения паспорта болельщика нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно). 4 О работе центров выдачи паспортов болельщиков Адреса и графики работы центров выдачи паспортов болельщиков размещены на портале fan-id.ru

Открытие центров выдачи паспортов болельщиков в городах, в которых не будут проводиться матчи Кубка конфедераций, не планируется.

Детальная информация о получении паспорта болельщика на чемпионат мира 2018 года будет представлена после проведения Кубка конфедераций.

В случае утери Fan ID можно восстановить его на каждом из стадионов, принимающих матчи турнира, а также в пунктах выдачи паспорта болельщика. 5 О бесплатном транспорте во время турниров в России и международном опыте Россия предоставит болельщикам наиболее широкий спектр привилегий за всю историю крупных футбольных турниров. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира поклонники футбола, волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА, смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом (кроме такси), электричками по маршрутам спортивных соревнований, а также метро.

Кроме того, рассматривается возможность бесплатного пропуска болельщиков по платным дорогам во время мирового первенства. Международный опыт Во время чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии действовали так называемые "комбинированные билеты". Билет на матч позволял болельщику в день игры до и после нее пользоваться услугами общественного транспорта.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций 2009 года и чемпионата мира 2010 года ЮАР модернизировала транспортную инфраструктуру, но не стала предоставлять владельцам билетов привилегий по ее использованию.

В 2012 году на европейском первенстве, которое принимали Польша и Украина, также действовала система "комбинированных билетов". Билеты на матчи давали туристам право пользоваться услугами общественного транспорта в день игры, а также с 00:00 до 12:00 на следующие сутки.

В 2013 и 2014 годах Бразилия принимала Кубок конфедераций и чемпионат мира. Организаторы турниров не предоставили обладателям билетов на матчи никаких привилегий.

По аналогичной схеме действовал и оргкомитет чемпионата Европы 2016 года, который прошел во Франции.

Турнир чемпионов: что нужно знать о Кубке конфедераций Стартовал основной этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций На каких стадионах пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 О Кубке конфедераций Во время жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года © EPA/YURI KOCHETKOV Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года На данный момент известны семь участников Кубка конфедераций из восьми: в нем примут участие сборные России (хозяйка турнира), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы — 2016), Австралии (победитель Кубка Азии — 2015), Чили (победитель Кубка Америки — 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК — 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля. Группа A : Россия; Новая Зеландия, Португалия, Мексика. Группа B : победитель Кубка Африки — 2017, Чили, Австралия, Германия. Матчи пройдут на стадионах "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Казань-Арена" (Казань) и "Фишт" (Сочи). Развернуть Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года © ТАСС Итоги жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года © ТАСС Андрей Михайлов