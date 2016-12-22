Победные традиции отечественного хоккея: самые яркие матчи за 70 лет

22 декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. За последующие 70 лет отечественные хоккеисты выигрывали все значимые турниры — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Кубки Канады, а привезенная из Канады и показанная чехами игра на льду стала одним из любимых видов спорта в нашей стране.

В юбилейный день ТАСС вспоминает самые памятные даты в истории советского и российского хоккея.

7 марта 1954 года. СССР — Канада — 7:2

Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Всего семь с небольшим лет прошло с даты первых официальных матчей по хоккею в СССР до дебюта сборной страны на чемпионатах мира, который получился золотым.

Турнир с участием восьми команд в шведской столице проходил по круговой системе, советская сборная под руководством Аркадия Чернышева успела потерять одно очко в матче с хозяевами (1:1), потому в решающей встрече с канадцами ее устраивала только победа. И она была добыта за явным преимуществом — 7:2. Хотя Канаду представляла любительская команда "Ист Йорк Линдхерстс" из Торонто, в шести предыдущих матчах турнира она забила 57 голов, а чемпионов мира прошлого года шведов разгромила со счетом 8:0.

Впервые в истории чемпионатов мира были названы лучшие игроки турнира по позициям, и сильнейшим нападающим был признан Всеволод Бобров, забросивший восемь шайб.

Успех в Стокгольме сделал советскую сборную одним из лидеров мирового хоккея. Сборные России и СССР продолжают лидировать по количеству побед на чемпионатах мира — 27; на майском турнире в Москве команда Канады завоевала титул в 26-й раз. С 1954 по 1990 год советская сборная выигрывала чемпионаты мира 22 раза, а количество многократных чемпионов мира в стране исчисляется десятками.

4 февраля 1956 года. СССР — Канада — 2:0

Олимпийские игры. Кортина-д'Ампеццо, Италия

Через два года сборная СССР дебютировала на хоккейном олимпийском турнире — в итальянской Кортине-д'Ампеццо — и также выиграла золотые медали. В финальном раунде олимпийского турнира выступили шесть команд, и советская сборная выиграла все пять матчей. Главными конкурентами дружины Чернышева на сей раз стали не канадцы, а хоккеисты США, которые обыграли родоначальников хоккея и заняли второе место. Сборная СССР в заключительных матчах победила обе североамериканские команды, гарантировав себе первые золотые олимпийские медали.

В дальнейшем отечественный хоккей становился сильнейшим на Олимпийских играх еще семь раз, однако последний титул был завоеван в 1992 году. С тех пор, как с 1998 года в Олимпиадах принимают участие игроки из Национальной хоккейной лиги, побед российская сборная не добивалась. И хотя долгие годы сильнейшие хоккеисты участия в Олимпиадах не принимали, ветераны советского хоккея именно олимпийское золото считают вершиной в карьере.

2 сентября 1972 года. Канада — СССР — 3:7

Суперсерия. Первый матч. Монреаль, Канада

Вплоть до 1972 года успехи советской сборной (да и других европейских команд) на чемпионатах мира и Олимпиадах с большим скептицизмом воспринимались в Северной Америке, так как на эти турниры сильнейшие канадские профессионалы из НХЛ не приезжали. Однако успехи советского хоккея отрицать уже было нельзя, да и идея проверить европейский хоккей звездами НХЛ давно витала в воздухе.

Развернуть Момент у ворот сборной Канады © ТАСС Момент у ворот сборной Канады © ТАСС

Во многом благодаря настойчивости главы Ассоциации игроков НХЛ Алана Иглсона при согласии советской стороны осенью 1972 года состоялась суперсерия из восьми матчей между сборными Канады и СССР — по четыре на территории каждой из стран. Главным тренером сборной СССР был назначен Бобров, а первый матч прошел в Мекке мирового хоккея — "Форуме" в Монреале.

Хозяева были уверены, что победить "любителей" из Советского союза у них получится без особого труда, да и начало матча осталось за ними — к седьмой минуте 20-летний Владислав Третьяк пропустил две шайбы. Дальнейшие события уже стали легендарными — еще до перерыва Евгений Зимин и Владимир Петров сравняли счет, во втором периоде дважды отличился Валерий Харламов, а в итоге дело завершилось разгромом сборной Канады.

Миф о том, что сильнейшие хоккеисты мира играют только в Северной Америке, был развеян, хотя итогового успеха добилась сборная Канады: четыре победы против трех при одной ничьей. Канадцы выиграли три последних матча в московском Дворце спорта в Лужниках, а решающий гол восьмого матча Пол Хендерсон забросил за 34 секунды до финальной сирены.

28 декабря 1975 года. "Нью-Йорк Рейнджерс" — ЦСКА — 3:7

Суперсерия между клубами СССР и НХЛ. Первый матч. Нью-Йорк, США

В 1975 году была проведена первая суперсерия среди клубных команд — в Северную Америку на матчи с представителями НХЛ отправились ЦСКА и "Крылья Советов". Армейцы во главе с тренером Константином Локтевым традиционно составляли костяк сборной СССР, в противостоявших им клубах собраны сильнейшие игроки США и Канады.

Первый матч серии завершился с тем же счетом 7:3 — ЦСКА разгромил "рейнджеров" из Нью-Йорка, которые, впрочем, проводили не лучший свой сезон и в итоге не попали в плей-офф. А в новогоднюю ночь по советскому времени армейцы со счетом 3:3 сыграли с "Монреалем" — сильнейшим клубом НХЛ, который в 1976 году выиграл Кубок Стэнли. Этот матч остался в памяти болельщиков как один из самых зрелищных в истории хоккея.

Турне советских клубов по Северной Америке стали традиционными и продолжались вплоть до 1991 года. Хотя в 80-х годах прошлого века клубы НХЛ стали усиливаться легионерами из Европы, преимущество оставалось за советскими клубами, которые в итоге выиграли у команд НХЛ 58 матчей при 40 поражениях.

13 сентября 1981 года. СССР — Канада — 8:1

Кубок Канады. Финал. Монреаль, Канада

В 1976 году на волне коммерчески успешных выступлений советских команд в Северной Америке был проведен первый розыгрыш Кубка Канады. В те годы канадцы из-за конфликта с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) бойкотировали чемпионаты мира и Олимпиады, и за океаном было решено впервые в истории хоккея провести собственный турнир сборных, составленных из всех сильнейших игроков. Однако советская команда на этом турнире была представлена экспериментальным составом во главе с Виктором Тихоновым, который только начинал свой путь в национальной команде. В итоге сборная СССР не сумела выйти в финал, заняв в группе лишь третье место.

Развернуть Сборная СССР — победитель Кубка Канады © Валерий Зуфаров/ТАСС Сборная СССР — победитель Кубка Канады © Валерий Зуфаров/ТАСС

Следующий Кубок Канады был проведен в 1981 году. К тому времени Тихонов успел выиграть три чемпионата мира и потерпеть сенсационное поражение на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде от американских студентов (профессионалы из НХЛ на Играх еще не выступали). В начале 80-х годов в сборной СССР засверкало новое поколение игроков во главе со знаменитой пятеркой Игоря Ларионова, а команду стали называть "Красной машиной". Самая яркая победа "Красной машины" была одержана именно в финале Кубка Канады 1981 года.

Канадцы, которых тренировал легендарный Скотти Боумэн, были просто раздавлены, а в третьем периоде они, по сути, бросили играть, пропустив пять безответных шайб. Главным героем матча стал спартаковец Сергей Шепелев, который забросил три самые важные шайбы — в течение 10 минут, когда соперникам удалось сравнять счет.

Прошло уже 35 лет, но отечественный хоккей с тех пор так и не одержал ни одной победы на турнирах, где принимали бы участие все сильнейшие игроки, — Кубках Канады и мира, а с 1998 года — Олимпийских играх. В 1987 году в финале Кубка Канады сборные СССР и хозяев провели три ярчайших матча, каждый из которых завершился со счетом 6:5. Решающая игра осталась за канадцами, которые и выиграли трофей.

23 февраля 1992 года. Объединенная команда — Канада — 3:1

Олимпийские игры. Финал. Альбервилль, Франция

Развернуть Андрей Трефилов и Вячеслав Быков — олимпийские чемпионы Игр-1992 © Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС Андрей Трефилов и Вячеслав Быков — олимпийские чемпионы Игр-1992 © Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС

На Олимпийских играх 1992 года отечественный хоккей представляла Объединенная команда под руководством Тихонова, от которой победы не ждали. Сильнейшие игроки страны начали массово уезжать в НХЛ, и Тихонов собрал на турнир в Альбервилле молодую команду, где многим игрокам было по 20 с небольшим лет. Однако ей удалось выиграть золотые медали, во многом благодаря ветеранам Вячеславу Быкову и Андрею Хомутову, а также спартаковской тройке Николай Борщевский — Игорь Болдин — Виталий Прохоров. Именно Болдин забросил победную шайбу в финале.

Олимпиада в Альбервилле ознаменовала новый этап в отечественном хоккее. Хотя Тихонов уже на нескольких чемпионатах мира не мог рассчитывать на всех своих лидеров, на Играх, прошедших в разгар чемпионата НХЛ, эта проблема встала особенно остро. Но благодаря новой волне талантов Тихонову удалось ее решить. Больше великий тренер ни одного крупного турнира во главе сборной страны не выиграет.

2 мая 1993 года. Швеция — Россия — 1:3

Чемпионат мира. Финал. Мюнхен, Германия

Еще более неожиданной, чем в Альбервилле, стала победа сборной России на чемпионате мира в Германии. Годом ранее российская команда дебютировала под своим флагом на турнире в Чехословакии, проиграв в четвертьфинале шведам.

Развернуть Форвард сборной России Герман Титов во время финального матча ЧМ-1993 © ТАСС Форвард сборной России Герман Титов во время финального матча ЧМ-1993 © ТАСС

Дебют сборной России совпал с изменениями в формате проведения мировых первенств: с 1992 года победитель определяется по системе плей-офф. И уже второй турнир по такой схеме выиграла отечественная команда, руководимая Борисом Михайловым.

Триумф 1993 года также был связан с фигурами Быкова и Хомутова, которые уехали не в НХЛ, а в Швейцарию, и смогли выступить на чемпионате мира. За год с небольшим в Северную Америку отправились почти все триумфаторы Олимпиады-1992, и многих игроков команды Михайлова широкая публика не знала. Начав с ничьей с итальянцами и поражений от соперников из Швеции и Канады на групповой стадии, сборная России преобразилась в плей-офф, обыграв хозяев и взяв реванш у канадцев и шведов.

Казалось, российский хоккей безболезненно пережил кардинальные перемены в стране, однако следующего успеха на чемпионатах мира пришлось ждать 15 лет. Когда Вячеслав Быков встал уже на тренерскую скамейку сборной.

18 мая 2008 года. Канада — Россия — 4:5 (овертайм)

Чемпионат мира. Финал. Квебек, Канада

2008 год стал переломным для российского хоккея. В этом году была запущена КХЛ — открытая лига, в результате чего уровень чемпионата страны серьезно повысился. И пусть не все заявленные идеи были воплощены в жизнь (организаторам так и не удалось выравнять финансовые возможности команд, до сих пор многие клубы остаются убыточными), интерес к хоккею в стране заметно вырос, во многом благодаря успешному выступлению сборной, которая за восемь лет четырежды выиграла чемпионат мира.

Развернуть Хоккеисты сборной России с кубком победителей чемпионата мира © EPA/VALDA KALNINA Хоккеисты сборной России с кубком победителей чемпионата мира © EPA/VALDA KALNINA

Длительная серия неудач, пиком которой стало 11-е место на домашнем турнире в 2000 году в Санкт-Петербурге, прервалась в Канаде. Впервые мировое первенство прошло в этой стране, однако хозяевам не удалось стать героями. К 49-й минуте финальной игры сборная Канады выигрывала со счетом 3:1, однако последнее слово осталось за дружиной Быкова. Илья Ковальчук забросил две шайбы, а его гол в овертайме позволил российской команде выиграть первое за 15 лет золото чемпионатов мира.

Последний титул российская команда завоевала в 2014 году в Белоруссии, следующие два турнира выиграли канадцы. "Кленовые листья" к тому же победили на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, а также Кубке мира в сентябре нынешнего года в Торонто. Турниры с участием сильнейших хоккеистов в последние годы остаются за канадцами, однако по количеству титулов на чемпионатах мира отечественному хоккею все еще нет равных на планете.