Победные традиции отечественного хоккея: самые яркие матчи за 70 лет

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22 декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. За последующие 70 лет отечественные хоккеисты выигрывали все значимые турниры — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Кубки Канады, а привезенная из Канады и показанная чехами игра на льду стала одним из любимых видов спорта в нашей стране.
В юбилейный день ТАСС вспоминает самые памятные даты в истории советского и российского хоккея.
Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Всего семь с небольшим лет прошло с даты первых официальных матчей по хоккею в СССР до дебюта сборной страны на чемпионатах мира, который получился золотым.
Турнир с участием восьми команд в шведской столице проходил по круговой системе, советская сборная под руководством Аркадия Чернышева успела потерять одно очко в матче с хозяевами (1:1), потому в решающей встрече с канадцами ее устраивала только победа. И она была добыта за явным преимуществом — 7:2. Хотя Канаду представляла любительская команда "Ист Йорк Линдхерстс" из Торонто, в шести предыдущих матчах турнира она забила 57 голов, а чемпионов мира прошлого года шведов разгромила со счетом 8:0.
Впервые в истории чемпионатов мира были названы лучшие игроки турнира по позициям, и сильнейшим нападающим был признан Всеволод Бобров, забросивший восемь шайб.
Успех в Стокгольме сделал советскую сборную одним из лидеров мирового хоккея. Сборные России и СССР продолжают лидировать по количеству побед на чемпионатах мира — 27; на майском турнире в Москве команда Канады завоевала титул в 26-й раз. С 1954 по 1990 год советская сборная выигрывала чемпионаты мира 22 раза, а количество многократных чемпионов мира в стране исчисляется десятками.
Олимпийские игры. Кортина-д'Ампеццо, Италия
Через два года сборная СССР дебютировала на хоккейном олимпийском турнире — в итальянской Кортине-д'Ампеццо — и также выиграла золотые медали. В финальном раунде олимпийского турнира выступили шесть команд, и советская сборная выиграла все пять матчей. Главными конкурентами дружины Чернышева на сей раз стали не канадцы, а хоккеисты США, которые обыграли родоначальников хоккея и заняли второе место. Сборная СССР в заключительных матчах победила обе североамериканские команды, гарантировав себе первые золотые олимпийские медали.
В дальнейшем отечественный хоккей становился сильнейшим на Олимпийских играх еще семь раз, однако последний титул был завоеван в 1992 году. С тех пор, как с 1998 года в Олимпиадах принимают участие игроки из Национальной хоккейной лиги, побед российская сборная не добивалась. И хотя долгие годы сильнейшие хоккеисты участия в Олимпиадах не принимали, ветераны советского хоккея именно олимпийское золото считают вершиной в карьере.
Суперсерия. Первый матч. Монреаль, Канада
Вплоть до 1972 года успехи советской сборной (да и других европейских команд) на чемпионатах мира и Олимпиадах с большим скептицизмом воспринимались в Северной Америке, так как на эти турниры сильнейшие канадские профессионалы из НХЛ не приезжали. Однако успехи советского хоккея отрицать уже было нельзя, да и идея проверить европейский хоккей звездами НХЛ давно витала в воздухе.
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Момент у ворот сборной КанадыТАСС
Во многом благодаря настойчивости главы Ассоциации игроков НХЛ Алана Иглсона при согласии советской стороны осенью 1972 года состоялась суперсерия из восьми матчей между сборными Канады и СССР — по четыре на территории каждой из стран. Главным тренером сборной СССР был назначен Бобров, а первый матч прошел в Мекке мирового хоккея — "Форуме" в Монреале.
Хозяева были уверены, что победить "любителей" из Советского союза у них получится без особого труда, да и начало матча осталось за ними — к седьмой минуте 20-летний Владислав Третьяк пропустил две шайбы. Дальнейшие события уже стали легендарными — еще до перерыва Евгений Зимин и Владимир Петров сравняли счет, во втором периоде дважды отличился Валерий Харламов, а в итоге дело завершилось разгромом сборной Канады.
Миф о том, что сильнейшие хоккеисты мира играют только в Северной Америке, был развеян, хотя итогового успеха добилась сборная Канады: четыре победы против трех при одной ничьей. Канадцы выиграли три последних матча в московском Дворце спорта в Лужниках, а решающий гол восьмого матча Пол Хендерсон забросил за 34 секунды до финальной сирены.
Суперсерия между клубами СССР и НХЛ. Первый матч. Нью-Йорк, США
В 1975 году была проведена первая суперсерия среди клубных команд — в Северную Америку на матчи с представителями НХЛ отправились ЦСКА и "Крылья Советов". Армейцы во главе с тренером Константином Локтевым традиционно составляли костяк сборной СССР, в противостоявших им клубах собраны сильнейшие игроки США и Канады.
Первый матч серии завершился с тем же счетом 7:3 — ЦСКА разгромил "рейнджеров" из Нью-Йорка, которые, впрочем, проводили не лучший свой сезон и в итоге не попали в плей-офф. А в новогоднюю ночь по советскому времени армейцы со счетом 3:3 сыграли с "Монреалем" — сильнейшим клубом НХЛ, который в 1976 году выиграл Кубок Стэнли. Этот матч остался в памяти болельщиков как один из самых зрелищных в истории хоккея.
Турне советских клубов по Северной Америке стали традиционными и продолжались вплоть до 1991 года. Хотя в 80-х годах прошлого века клубы НХЛ стали усиливаться легионерами из Европы, преимущество оставалось за советскими клубами, которые в итоге выиграли у команд НХЛ 58 матчей при 40 поражениях.
Кубок Канады. Финал. Монреаль, Канада
В 1976 году на волне коммерчески успешных выступлений советских команд в Северной Америке был проведен первый розыгрыш Кубка Канады. В те годы канадцы из-за конфликта с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) бойкотировали чемпионаты мира и Олимпиады, и за океаном было решено впервые в истории хоккея провести собственный турнир сборных, составленных из всех сильнейших игроков. Однако советская команда на этом турнире была представлена экспериментальным составом во главе с Виктором Тихоновым, который только начинал свой путь в национальной команде. В итоге сборная СССР не сумела выйти в финал, заняв в группе лишь третье место.
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Сборная СССР — победитель Кубка КанадыВалерий Зуфаров/ТАСС
Следующий Кубок Канады был проведен в 1981 году. К тому времени Тихонов успел выиграть три чемпионата мира и потерпеть сенсационное поражение на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде от американских студентов (профессионалы из НХЛ на Играх еще не выступали). В начале 80-х годов в сборной СССР засверкало новое поколение игроков во главе со знаменитой пятеркой Игоря Ларионова, а команду стали называть "Красной машиной". Самая яркая победа "Красной машины" была одержана именно в финале Кубка Канады 1981 года.
Канадцы, которых тренировал легендарный Скотти Боумэн, были просто раздавлены, а в третьем периоде они, по сути, бросили играть, пропустив пять безответных шайб. Главным героем матча стал спартаковец Сергей Шепелев, который забросил три самые важные шайбы — в течение 10 минут, когда соперникам удалось сравнять счет.
Прошло уже 35 лет, но отечественный хоккей с тех пор так и не одержал ни одной победы на турнирах, где принимали бы участие все сильнейшие игроки, — Кубках Канады и мира, а с 1998 года — Олимпийских играх. В 1987 году в финале Кубка Канады сборные СССР и хозяев провели три ярчайших матча, каждый из которых завершился со счетом 6:5. Решающая игра осталась за канадцами, которые и выиграли трофей.
Олимпийские игры. Финал. Альбервилль, Франция
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Андрей Трефилов и Вячеслав Быков — олимпийские чемпионы Игр-1992Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС
На Олимпийских играх 1992 года отечественный хоккей представляла Объединенная команда под руководством Тихонова, от которой победы не ждали. Сильнейшие игроки страны начали массово уезжать в НХЛ, и Тихонов собрал на турнир в Альбервилле молодую команду, где многим игрокам было по 20 с небольшим лет. Однако ей удалось выиграть золотые медали, во многом благодаря ветеранам Вячеславу Быкову и Андрею Хомутову, а также спартаковской тройке Николай Борщевский — Игорь Болдин — Виталий Прохоров. Именно Болдин забросил победную шайбу в финале.
Олимпиада в Альбервилле ознаменовала новый этап в отечественном хоккее. Хотя Тихонов уже на нескольких чемпионатах мира не мог рассчитывать на всех своих лидеров, на Играх, прошедших в разгар чемпионата НХЛ, эта проблема встала особенно остро. Но благодаря новой волне талантов Тихонову удалось ее решить. Больше великий тренер ни одного крупного турнира во главе сборной страны не выиграет.
Чемпионат мира. Финал. Мюнхен, Германия
Еще более неожиданной, чем в Альбервилле, стала победа сборной России на чемпионате мира в Германии. Годом ранее российская команда дебютировала под своим флагом на турнире в Чехословакии, проиграв в четвертьфинале шведам.
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Форвард сборной России Герман Титов во время финального матча ЧМ-1993ТАСС
Дебют сборной России совпал с изменениями в формате проведения мировых первенств: с 1992 года победитель определяется по системе плей-офф. И уже второй турнир по такой схеме выиграла отечественная команда, руководимая Борисом Михайловым.
Триумф 1993 года также был связан с фигурами Быкова и Хомутова, которые уехали не в НХЛ, а в Швейцарию, и смогли выступить на чемпионате мира. За год с небольшим в Северную Америку отправились почти все триумфаторы Олимпиады-1992, и многих игроков команды Михайлова широкая публика не знала. Начав с ничьей с итальянцами и поражений от соперников из Швеции и Канады на групповой стадии, сборная России преобразилась в плей-офф, обыграв хозяев и взяв реванш у канадцев и шведов.
Казалось, российский хоккей безболезненно пережил кардинальные перемены в стране, однако следующего успеха на чемпионатах мира пришлось ждать 15 лет. Когда Вячеслав Быков встал уже на тренерскую скамейку сборной.
Чемпионат мира. Финал. Квебек, Канада
2008 год стал переломным для российского хоккея. В этом году была запущена КХЛ — открытая лига, в результате чего уровень чемпионата страны серьезно повысился. И пусть не все заявленные идеи были воплощены в жизнь (организаторам так и не удалось выравнять финансовые возможности команд, до сих пор многие клубы остаются убыточными), интерес к хоккею в стране заметно вырос, во многом благодаря успешному выступлению сборной, которая за восемь лет четырежды выиграла чемпионат мира.
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Хоккеисты сборной России с кубком победителей чемпионата мираEPA/VALDA KALNINA
Длительная серия неудач, пиком которой стало 11-е место на домашнем турнире в 2000 году в Санкт-Петербурге, прервалась в Канаде. Впервые мировое первенство прошло в этой стране, однако хозяевам не удалось стать героями. К 49-й минуте финальной игры сборная Канады выигрывала со счетом 3:1, однако последнее слово осталось за дружиной Быкова. Илья Ковальчук забросил две шайбы, а его гол в овертайме позволил российской команде выиграть первое за 15 лет золото чемпионатов мира.
Последний титул российская команда завоевала в 2014 году в Белоруссии, следующие два турнира выиграли канадцы. "Кленовые листья" к тому же победили на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, а также Кубке мира в сентябре нынешнего года в Торонто. Турниры с участием сильнейших хоккеистов в последние годы остаются за канадцами, однако по количеству титулов на чемпионатах мира отечественному хоккею все еще нет равных на планете.