Фигурист Петров на чемпионате России намерен отобраться на ЧЕ-2017

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигурист Александр Петров на чемпионате России в Челябинске намерен выступить так, чтобы отбираться на чемпионат Европы. Об этом спортсмен заявил после проката короткой программы на турнире, стартовавшем на арене "Трактор".

Участие в чемпионате Европы себе обеспечат два первых номера по итогам чемпионата страны, третий фигурист определится решением федерации. Спортсмен открыл программу выступлений, получив при жеребьевке первый номер. "Для меня это старт, на котором нужно достойно выступить и отобраться на чемпионат Европы в Остраву, - рассказал фигурист. - Это важнейший сезон, ведь по итогам чемпионата мира будет определена квота для нашей команды на Игры в Пхенчхане".

В короткой программе фигуристу не удалось сделать все, что он запланировал. "Я недоволен, не сделал запланированного, - сообщил Петров. - Перед стартом мы с тренером Алексеем Мишиным посовещались, и решили сделать ставку на чистый прокат, отказавшись от четверного тулупа. Но четверные готовы, они будут в произвольной программе".

Открывать чемпионат России Петрову пришлось впервые. "Я абстрагировался от ответственности первого выступающего, так что это на меня не давило", - отметил спортсмен.

Произвольную программу фигуристы представят 23 декабря.