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Фигуристу Воронову на чемпионате России выступать сложнее, чем на этапах Гран-при

Спорт
22 декабря, 12:50 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК Иван Пучков, Вероника Советова
Прокатом короткой программы спортсмен удовлетворен
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Сергей Воронов

Сергей Воронов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков, Вероника Советова/. Выступление в международной серии Гран- при фигуристу Сергею Воронову давалось легче, чем на чемпионате России в Челябинске, который стал для спортсмена 13-м в карьере. Об этом он заявил после проката короткой программы.

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"Это мой 13-й чемпионат России, но нерв есть - на Гран- при выступать даже легче было, - рассказал Воронов журналистам. - Не нервничают только дураки, или те, кто не в себе".

Прокатом короткой программы фигурист удовлетворен. "Я удовлетворен прокатом, можно сказать даже доволен - он прошел в борьбе с самим собой, дожал каскад четверной тулуп плюс тройной тулуп. В голове были мысли дожимать, и уже неважно - кривой прыжок или нет, нужно бороться за каждый элемент", - подчеркнул Воронов.

С произвольной программой мужчины выступят 23 декабря.

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