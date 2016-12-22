Фигуристу Алиеву было трудно настроиться на чемпионат России после юниорского Гран-при

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков, Вероника Советова/. Российскому фигуристу Дмитрию Алиеву было непросто настроиться на взрослый чемпионат России в Челябинске после победы в финале серии юниорского Гран-при в Марселе. Об этом спортсмен рассказал после исполнения короткой программы на чемпионате России.
"Мне тяжело было настроиться на взрослый чемпионат России после Гран-при, - рассказал Алиев. - Это выбивает из колеи, хотя, казалось бы, времени прошло немного, перегореть или расслабиться не успел".
Спортсмену пришлось перестраивать короткую программу по ходу выступления, поскольку вместо четверного тулупа в каскаде он прыгнул двойной, в итоге сделав во второй половине каскад тройной лутц плюс тройной тулуп. "Каскад нужно было цеплять, поэтому пришлось перестраиваться по ходу программы, - рассказал Алиев. - Произвольная программа будет той же, что и в финале Гран-при, хочу показать в ней хорошее катание".
С произвольной программой мужчины выступят 23 декабря.