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Шубенков намерен подать заявку в IAAF на участие в международных стартах

Спорт
22 декабря, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях
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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков намерен подать в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях, несмотря на пропуск зимнего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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"Несмотря на то, что Сергей пропустит зимний сезон, он собирается подать заявку на участие в соревнованиях, - сообщил Клевцов. - Однако точная дата, когда это будет сделано, пока не определена".

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. Первая попытка получить разрешение выйти на старт в качестве нейтральных спортсменов, предпринятая незадолго до Олимпиады-2016, практически для всех российских легкоатлетов завершилась неудачей.

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