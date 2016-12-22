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Российский футбольный болельщик Морозов освобожден из тюрьмы во Франции

Спорт
22 декабря, 13:18 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Ожидается, что еще один болельщик Алексей Ерунов будет освобожден из французской тюрьмы в середине января будущего года
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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

ПАРИЖ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы за участие в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу в июне этого года, освобожден из-под стражи и направляется на родину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил консул генерального консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

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"Николай Морозов освобожден из-под стражи и возвращается в Россию. Сейчас он находится в самолете или уже в небе над Францией", - сообщил дипломат.

В июне за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными России и Англии суд приговорил трех российских фанатов к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Директор по работе с болельщиками московского "Локомотива" Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба "Арсенала" Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Морозов - на один год.

Ожидается, что Ерунов будет освобожден из французской тюрьмы в середине января будущего года. Третий российский болельщик Горбачев мог быть освобожден до нового года, однако принял решение остаться в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым.

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