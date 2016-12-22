Клуб КХЛ "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером Крикуновым

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Действующий тренерский штаб остается в "Автомобилисте" еще на один сезон, - говорится в сообщении. - Контракты с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года".
Тренерский штаб работает с "Автомобилистом" с 1 ноября текущего года. В нынешнем сезоне команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 44 матчах 56 очков.