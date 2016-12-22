Вратарь "Томи": клуб попрощался с рядом футболистов и планирует доигрывать сезон дублем

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Томь" попрощалась с несколькими футболистами, клуб будет доигрывать сезон дублирующим составом. Об этом ТАСС сообщил вратарь команды Антон Коченков.

"Томь" из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. Ранее в четверг гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что "Томь" начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года.

"Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом. Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем", - сказал Коченков.

После 17 туров чемпионата России "Томь" располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав девять очков.