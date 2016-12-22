Коляда удивлен высоким оценкам за прокат короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова, Иван Пучков/. Фигурист Михаил Коляда считает, что может еще лучше откатать свою короткую программу, которую он представил в четверг на чемпионате России. Об этом спортсмен, который получил за выступление 95,33 балла, рассказал после выступления.

"Я не ожидал таких высоких оценок, - признался Коляда журналистам. - Хотя я сделал все, что заявлено, не очень доволен - есть куда расти, надо катать еще чище".

Фигурист признался, что ему комфортно катать эту программу. "Катаю ее второй год, возможно, она стала за это время лучше. Мне в ней комфортно", - рассказал он.

В произвольной программе фигурист намерен выполнить лутц в четыре оборота. "В произвольной программе будут делать четверной лутц. На тренировках он мне удается - из четырех стабильно делаю два, что уже хорошо", - подчеркнул Коляда.

Произвольную программу мужчины продемонстрируют на чемпионате России 23 декабря.