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Семшов войдет в тренерский штаб тульского "Арсенала"

Спорт
22 декабря, 13:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Бывший футболист будет помогать главному тренеру тульского клуба Сергею Кирьякову
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Игорь Семшов

Игорь Семшов

© Астапкович Владимир/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший полузащитник сборной России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов подпишет контракт с тульским "Арсеналом" и войдет в тренерский штаб команды. Об этом он сообщил ТАСС.

Семшов будет помогать главному тренеру тульского клуба Сергею Кирьякову.

"Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента, - сказал Семшов. - Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к "Арсеналу". Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации".

По словам бывшего футболиста, предложение от "Арсенала" было единственным за последнее время.

"Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от "Матч ТВ", больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться", - отметил собеседник агентства.

Семшов намерен в "Арсенале" не только учиться, но и помогать Кирьякову. "Независимо от того, на сколько будет подписан договор, я уже заранее благодарен руководству клуба и, в частности, его президенту, поскольку не каждый раз такой шанс выпадает. Конечно, я иду туда не только учиться, но и помогать команде и главному тренеру, насколько хватит моих возможностей и знаний. Я приложу максимум усилий, внесу свою лепту в то, чтобы помочь своей команде сохранить прописку в премьер-лиге", - пообещал он.

"Арсенал" занимает предпоследнее место в чемпионате России. Столько же очков (12), сколько и тульский клуб, имеет "Оренбург", находящийся на 14-м месте.

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