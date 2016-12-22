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ФК "Локомотив" интересуется Оздоевым, но предметного предложения не было

Спорт
22 декабря, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за "Рубин" 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями
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Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проявляет определенный интерес к полузащитнику казанского "Рубина" Магомеду Оздоеву, но предметного предложения по нему не было. Об ТАСС рассказал агент футболиста Азор Гаргаев.

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В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за "Рубин" 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

"Магомед сейчас в отпуске, на данный момент он игрок "Рубина" и никаких подвижек пока нет. В том смысле, что ни одного предметного предложения по игроку мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появится, и в этом случае полузащитник уже его рассмотрит", - сказал Гаргаев.

"Если говорить о "Локомотиве", то он проявляет определенный интерес. Магомед является воспитанником этой команды. К тому же, у Семина (тренера железнодорожников) есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было", - добавил агент.

Игрок выступал за "Локомотив" с 2010 по 2015 год. В составе сборной России полузащитник провел 10 игр, в которых забил один гол.

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