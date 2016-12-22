Многоборец Шкуренев хочет оформить заявку и выступить на зимнем ЧЕ-2017

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский многоборец Илья Шкуренев очень хочет выступить в марте на зимнем чемпионате Европы 2017 года в Белграде, в связи с чем намерен подать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных турнирах. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов.

Шкуренев является победителем зимнего чемпионата Европы 2015 года. "Сергей обязательно будет выступать в ближайшем зимнем сезоне, - заметил Желанов. - С 15 по 17 февраля он примет участие в зимнем чемпионате России в Смоленске. И горит желанием выступить в Белграде, чтобы защитить свой титул".

Тренер добавил, что многоборец обязательно подаст заявку в ИААФ, как только наступит понимание того, как это правильно сделать.

1 декабря стало известно, что российские легкоатлеты вновь получат возможность подать индивидуальные заявки в ИААФ на участие в международных стартах.

На последнем чемпионате мира, который проходил в августе 2015 года в Пекине, Шкуренев занял четвертое место.