Главный тренер сборной ЮАР по футболу уволен за критику федерации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной ЮАР Шейкс Машаба уволен со своего поста за грубость в отношении президента Южноафриканской федерации футбола (САФА) Дэнни Джордана и других чиновников. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в раздевалке после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Сенегала (2:1). Позднее САФА отказалась от любых комментариев произошедшего.

"Из-за серьезности проступка, мы обязаны освободить Машабу от занимаемой должности тренера. Мы немедленно приступаем к поискам нового тренера, знакомого с африканским футболом, который сможет вывести команду на чемпионат мира", - говорится в официальном заявлении.