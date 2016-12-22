"Томь" разгрузит зарплатную ведомость, расторгнув контракты с рядом футболистов

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Томь" разгрузит зарплатную ведомость, расторгнув контракты с несколькими игроками. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.

"Томь" из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. В четверг вратарь команды Антон Коченков рассказал ТАСС, что руководство клуба попрощалось с ним и рядом других игроков.

"Зарплатная ведомость точно будет разгружена. В ближайшее время появятся еще игроки, которые разорвут контракты до Нового года. Почти весь основной состав ведет переговоры, они ищут варианты. Те, кто нашел, уже ушли - это Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Коченков, вернувшийся в "Локомотив", - сказал Кудряшов.

После 17 туров чемпионата России "Томь" располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав девять очков.