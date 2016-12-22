Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске. Спортсмен набрал 95,33 балла.
Второе место занимает Александр Самарин, показавший результат 87,41 балла, третьим идет Сергей Воронов (85,89). Действующий чемпион России Максим Ковтун набрал 76,65 балла и идет седьмым.
Произвольную программу мужчины покажут 23 декабря.