СМИ: футболист Манджукич отказался переходить в "Спартак"

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Марио Манджукич отказался от перехода в российский "Спартак". Об этом сообщает портал Calciomercato.
Отмечается, что московский клуб предлагал 30-летнему хорвату зарплату в €6 млн в год. После отказа форварда "Спартак" решил переключиться на нападающего другого итальянского клуба "Милан" Луиса Адриано.
Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.