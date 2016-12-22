Фигуристы Столбова и Климов уверены, что к чемпионату Европы войдут в оптимальную форму

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи спортивная пара Ксения Столбова и Фёдор Климов уверены, что к чемпионату Европы в чешской Остраве они войдут в оптимальную форму. Об этом фигуристы рассказали журналистам после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Спортсмены пропустили начало сезона из-за травмы партнерши - воспаления надкостницы ноги.

"Нога иногда ноет, но по большому счету уже не беспокоит как раньше. Но было непросто - мы катались после перерыва всего четыре недели, - рассказала Столбова. - Но я уверена, к чемпионату Европы мы войдем в оптимальную форму, время есть".

Климов также отметил, что им было непросто выступать после восьмимесячного перерыва. "Настрой перед стартом отличный, но мы в последний раз выступали на соревнованиях восемь месяцев назад, было тяжело выходить на лед после такого долгого перерыва", - рассказал он.

Столбова и Климов пропустили первые старты сезона-2016/17. Фигуристка прошла курс лечения в США у известного остеопата Хорхе Фернандеса. В начале ноября спортсмены возобновили тренировки в зале, а 15 ноября вышли на первую тренировку на льду.