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Фигуристы Столбова и Климов уверены, что к чемпионату Европы войдут в оптимальную форму

Спорт
22 декабря, 15:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсмены пропустили начало сезона из-за травмы партнерши - воспаления надкостницы ноги
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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи спортивная пара Ксения Столбова и Фёдор Климов уверены, что к чемпионату Европы в чешской Остраве они войдут в оптимальную форму. Об этом фигуристы рассказали журналистам после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Спортсмены пропустили начало сезона из-за травмы партнерши - воспаления надкостницы ноги.

"Нога иногда ноет, но по большому счету уже не беспокоит как раньше. Но было непросто - мы катались после перерыва всего четыре недели, - рассказала Столбова. - Но я уверена, к чемпионату Европы мы войдем в оптимальную форму, время есть".

Климов также отметил, что им было непросто выступать после восьмимесячного перерыва. "Настрой перед стартом отличный, но мы в последний раз выступали на соревнованиях восемь месяцев назад, было тяжело выходить на лед после такого долгого перерыва", - рассказал он.

Столбова и Климов пропустили первые старты сезона-2016/17. Фигуристка прошла курс лечения в США у известного остеопата Хорхе Фернандеса. В начале ноября спортсмены возобновили тренировки в зале, а 15 ноября вышли на первую тренировку на льду.

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