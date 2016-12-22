Футболист "Краснодара" Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на Кубок африканских наций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Шарль Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских наций 2017 года, который пройдет в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний игрок является капитаном своей сборной. В расположение команды он отправится 27 декабря. Команда Буркина-Фасо сыграет на турнире в группе A со сборными Габона, Камеруна и Гвинеи-Бисау.

Кубок африканских наций пройдет с 14 января по 5 февраля. Победитель соревнований сыграет на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.