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Футболист "Краснодара" Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на Кубок африканских наций

Спорт
22 декабря, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
28-летний игрок является капитаном своей сборной
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Шарль Каборе (слева)

Шарль Каборе (слева)

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Шарль Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских наций 2017 года, который пройдет в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний игрок является капитаном своей сборной. В расположение команды он отправится 27 декабря. Команда Буркина-Фасо сыграет на турнире в группе A со сборными Габона, Камеруна и Гвинеи-Бисау.

Кубок африканских наций пройдет с 14 января по 5 февраля. Победитель соревнований сыграет на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

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